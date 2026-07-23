Cecilia Pérez negó haber recibido instrucciones de Victoriano Cerda: “Lo puedo asegurar”

En medio del complejo escenario que vive Azul Azul, la actual presidenta de la concesionaria descartó de manera tajante recibir llamadas del otrora dirigente de Huachipato.

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, negó de manera categórica el haber recibido instrucciones de parte de Victoriano Cerda en las decisiones sobre Universidad de Chile.

La ex vocera de Gobierno se refirió a las declaraciones de Alfredo Harz, ex socio de Sartos que afirmó en Fiscalía que el otrora dirigente de Huachipato financió la compra de la sociedad anónima.

“No quiero institucionalmente seguir refiriéndome a este tema, pero sí me parece curioso, y lo voy a decir más bien desde mi formación profesional de abogado, que ya se han dicho tantas cosas”, comentó en primera instancia.





¿Qué dijo Cecilia Pérez?

En entrevista con CNN Chile Radio, Pérez descartó un rol directo de Cerda acerca de un supuesto control sobre la institución.

“Desde mi rol, desde mi experiencia, que llevo casi cuatro años en el club, lo puedo asegurar. Jamás, jamás, ni Victoriano Cerda ni nadie me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club”, expresó.

En ese punto, la otrora ministra de la Segegob insistió: “Ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta. Ni siquiera llamados telefónicos”.

Adicionalmente, la presidenta de Azul Azul respaldó a su antecesor Michael Clark, quien el 30 de julio será formalizado por el denominado “Caso Sartor”.

“Yo tendría que nacer de nuevo para, estando en un rol, desconocer a familia o desconocer amigos”, sostuvo.