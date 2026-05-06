Hecha con proteína de locos: Vacuna chilena contra el cáncer de piel tuvo resultados “prometedores”

Un estudio publicado en la revista British Journal of Cancer mostró los resultados del primer ensayo clínico en humanos de la vacuna terapéutica TRIMELVax, desarrollada para tratar el melanoma avanzado.

Una vacuna desarrollada en Chile para tratar el melanoma avanzado mostró prometedores resultados en su primer ensayo clínico en humanos, según un estudio publicado en la prestigiosa revista científica British Journal of Cancer.

Se trata de TRIMELVax, una innovadora vacuna terapéutica que fue creada por investigadores de la Universidad de Chile en conjunto con la firma de biotecnológica Oncobiomed.

Lo llamativo de la fórmula es que utiliza extractos de células de melanoma sometidos a estrés térmico, combinados con un adyuvante natural derivado de la hemocianina del “loco”, un molusco tradicional chileno.

Este componente cumple el rol de estimular el sistema inmune para que reconozca y ataque las células cancerosas. “El objetivo es aumentar la inmunogenicidad y activar con mayor fuerza al sistema inmune”, explicó el inmunólogo Flavio Salazar.





Una vacuna contra el cáncer desarrollada en Chile

Salazar, asesor científico de Oncobiomed y uno de los investigadores , dijo en un comunicado que “lo más relevante de este trabajo es haber podido ejecutar un estudio clínico con una vacuna contra el cáncer diseñada y desarrollada en Chile”.

“Todos sus componentes fueron descubiertos, diseñados y producidos en el país, lo que demuestra que la ciencia nacional puede avanzar desde la investigación básica hasta la prueba en pacientes”, destacó el exministro de Ciencias.

Si bien los resultados del estudio son alentadores, los especialistas recalcan que se trata de una fase inicial. Por lo mismo, el siguiente paso será avanzar hacia ensayos clínicos más amplios y controlados.

El doctor Estay, quien también lideró el estudio, subrayó que “aunque este tipo de estudio no permite demostrar eficacia definitiva, sí observamos señales que consideramos prometedoras“.

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Los resultados en números del estudio

El ensayo clínico fase I incluyó a 17 pacientes con melanoma avanzado:

13 de ellos completaron el tratamiento completo

No se registraron efectos adversos graves (grado 4 o 5)

La mayoría presentó efectos secundarios leves o moderados

En cuanto a la respuesta clínica: