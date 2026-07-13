Semana clave para la megarreforma: Este lunes se define su futuro en comisión y pasaría al Senado

Tras el impasse del Gobierno con el PPD, el ministro Jorge Quiroz decidió reponer la tasa de 23% al Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, una de las más controversiales de la reforma.

Esta semana la megarreforma del Gobierno vivirá una semana clave en el Congreso: La Comisión de Hacienda del Senado retomará la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional.

La sesión está programada para este lunes a las 9:30 horas, instancia en la que los parlamentarios buscarán despachar por completo la iniciativa antes de su paso a la Sala de la Cámara Alta.

El proyecto, vale recordar, lo integran cinco grandes ejes: Una mayor competitividad tributaria, el fortalecimiento del empleo formal, la facilitación regulatoria, la certeza jurídica y la contención del gasto público.

Algunos de los capítulos que serán votados incluyen la invariabilidad tributaria, los cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la reducción del Impuesto de Primera Categoría, uno de los más polémicos hasta ahora.





El pasado viernes la comisión revisó 365 indicaciones al proyecto, mientras que materia tributaria, la instancia aprobó por mayoría el restablecimiento de la reintegración del sistema tributario.

También fue aprobada la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años, con los reparos de parlamentarios que insistieron en focalizar el beneficio en contribuyentes de menores ingresos.

De esta forma, de mantenerse los acuerdos, la megarreforma iniciaría su discusión en la Sala del Senado mañana martes 14 y sería votado el miércoles 15.

Biministro Alvarado dio por superado impasse con PPD

Luego de retirar la indicación que proponía rebajar de 23% a 22% el Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, hecho que provocó el quiebre con los senadores del PPD, el Gobierno retomar las conversaciones de cara a la votación de hoy.

“En aras del buen entendimiento del compromiso asumido con el PPD, le solicité expresamente al ministro de Hacienda retirar la indicación de rebaja de impuesto corporativo al 22%“, declaró el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.

En conversación con La Tercera, la autoridad reiteró que “al retirarse la indicación, los términos de conversación con el PPD se mantienen inalterados“.

“Hubo una confusión en la forma en que se entendió el compromiso. Espero que este malentendido en las próximas horas se pueda convertir en un episodio aclarado y superado”, concluyó.