“No ha sido nada fácil”: Pdte. Kast ante complicaciones de la megarreforma en el Senado

El proyecto enfrenta además la amenaza de ser impugnado posteriormente ante el Tribunal Constitucional.

La megarreforma del Gobierno inicia una semana decisiva en el Senado luego de que el PPD confirmara que sus senadores no respaldarán el proyecto, tras romper el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo por diferencias en materia tributaria.

Aunque el oficialismo admite que la discusión será compleja, sostiene que la iniciativa aún podría aprobarse con apoyos de otros sectores.