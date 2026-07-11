Nuevo protocolo por robo de celulares permitió capturar a asaltante que apuñaló a adolescente
Según la institución, en Chile se sustraen más de 500 mil teléfonos al año, por lo que este nuevo protocolo busca disminuir la cifra.
Carabineros logró la detención de un asaltante que apuñaló a un joven de 16 años para robarle el celular. La rápida denuncia realizada por la víctima permitió activar un nuevo protocolo establecido por las autoridades para frenar el robo de teléfonos móviles.
De acuerdo a lo detallado por Carabineros, la aplicación del nuevo protocolo para enfrentar el robo de celulares, que contempla bloquear el equipo, denunciar el hecho y activar diligencias inmediatas. Según la institución, en Chile se sustraen más de 500 mil teléfonos al año.