Nuevo temporal alerta a la zona centro-norte: Advierten hasta 100 mm y 4 días seguidos de lluvia

Un sistema frontal que será seguido de cerca por su extensión y que llega pocos días después del temporal que afectó al sur.

Un complejo panorama es el que advierten meteorólogos para la próxima semana en la zona centro-norte, donde se proyectan hasta cuatro días seguidos de lluvia por el ingreso de tres sistemas frontales.

Los especialistas estiman que algunos sectores podrían acumular más de 100 milímetros de precipitaciones entre el jueves y los días siguientes, debido a la persistencia del evento.

Ante este escenario, alertan sobre posibles anegamientos, crecidas de ríos y remociones en masa, por lo que llaman a preparar las viviendas y mantenerse atentos a los pronósticos oficiales.