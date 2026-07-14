Avanza al Senado: Comisión de Hacienda despachó megarreforma y quedó a un paso de ser votado en Sala

La Comisión de Hacienda concluyó la votación de las indicaciones del proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. La invariabilidad tributaria fue aprobada por mayoría.

La Comisión de Hacienda del Senado despachó a Sala este lunes el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Entre los puntos claves de la jornada, los parlamentarios aprobaron por mayoría la norma sobre la invariabilidad tributaria, considerada como el corazón de la reforma.

En concreto, el texto establece que las condiciones impositivas se fijarán en 10 años para las inversiones de 50 millones de dólares, en 15 años a las de entre 50 y 350 millones y en 20 años para las inversiones superiores a ese rango.

También se introduce una tasa corporativa de un 1,5% a las empresas que se acojan a la invariabilidad. A favor estuvieron los senadores Macaya, Gatica y Carter; y en contra los senadores Ibáñez y Vodanovic.

También se aprobó que Tesorería entregue facilidades de pago respecto de los créditos destinados al financiamiento de estudios de educación superior otorgados al amparo del CAE, en los que se “haya hecho efectiva la garantía estatal, ya sea total o parcialmente”.

Quiroz descartó rebaja al impuesto de los combustibles

Tras este paso clave de la megarreforma en el Congreso, las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda ahora discutirán en particular este miércoles 15 de julio en la Sala .

“Esperamos que esto se vote en el Senado esta semana y ojalá seguir avanzando”, señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a las afueras de la Comisión de Hacienda.

Sobre la rebaja al impuesto específico de los combustibles, el secretario de Estado manifestó que el tema “nunca ha estado arriba de la mesa”. “Es un tema fiscal que, por lo menos desde este Ministerio, no lo hemos considerado tocar”, zanjó.