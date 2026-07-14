“¿Y la mamá?”: Pamela Díaz sacó las garras ante críticas por vacaciones de su hija menor sin su presencia

La animadora respondió a los usuarios que cuestionaron que su hija menor viajara a Puerto Varas junto a su asesora del hogar, mientras ella se encuentra en España por compromisos laborales.

Pamela Díaz salió al paso de los cuestionamientos que surgieron en redes sociales luego de que se conociera que su hija menor, Pascuala, viajó a Puerto Varas durante las vacaciones de invierno acompañada por Haydee Escobar, asesora del hogar de la animadora.

La situación generó comentarios entre algunos usuarios de Instagram, quienes preguntaron por la ausencia de la comunicadora en el viaje. Sin embargo, la denominada “Fiera” no tardó en responder a las críticas.

Todo comenzó cuando, a través de la cuenta de Instagram de Pascuala —perfil administrado por su madre— se compartieron registros de la menor rumbo al sur del país.





Posteriormente, Haydee Escobar publicó una fotografía desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez junto a la hija de Pamela Díaz antes de abordar el vuelo.

Junto a la imagen, la mujer escribió: “Listas para empezar a disfrutar tus vacaciones de invierno, mi porotito de melón, destino Puerto Varas”.

La publicación rápidamente acumuló reacciones y comentarios, algunos de ellos cuestionando que la menor viajara sin la presencia de su madre.

La respuesta de Pamela Díaz a las críticas

Entre los mensajes, una usuaria preguntó directamente: “¿Y dónde está la mamá?”, comentario que recibió una escueta respuesta de Pamela Díaz: “Aquí”.

Sin embargo, la animadora fue más tajante cuando otra persona insistió con la misma interrogante. “¿Y la mamá?”, escribió una internauta, a lo que la conductora respondió: “¿Y el papá?” , haciendo alusión a su exmarido Fernando Telléz, a quien demandó por una deuda de pensión de alimentos.

Sus palabras generaron diversas reacciones entre los seguidores de la publicación. Varios usuarios defendieron a la comunicadora, argumentando que se encontraba trabajando fuera de Chile y cuestionando que las críticas estuvieran dirigidas únicamente a ella.

“Trabajando, obviamente”, “trabajando como muchas mujeres” y “qué te importa” fueron algunos de los comentarios que aparecieron en respaldo a la animadora.

Actualmente, Pamela se encuentra en España por compromisos laborales, mientras que su hija disfruta de las vacaciones de invierno en Puerto Varas acompañada por una persona de confianza que forma parte de su entorno familiar desde hace años.