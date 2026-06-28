Megarreforma enfrenta semana clave: Los cambios del Gobierno que definirán la votación en el Congreso

El plazo para presentar indicaciones vence el 6 de julio, en medio de un clima político marcado por nuevas tensiones.

La megarreforma impulsada por el Gobierno inicia una semana decisiva en el Congreso. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comprometió cambios en seis medidas, mientras comienza la discusión en particular del proyecto.

Las modificaciones apuntan a temas como la invariabilidad tributaria y las contribuciones. En paralelo, el oficialismo enfrenta diferencias internas y busca ordenar una postura común para la tramitación.

Desde la otra vereda, la oposición mantiene su presión por cambios en la invariabilidad tributaria y el impuesto corporativo.