“Estoy enojada con Dios”: Madre de Alejandro Águila rompe el silencio tras crimen de su hijo en San Bernardo

Claudia Jorquera enfatizó en los esfuerzos que pondrán como familia para evitar que situaciones así se vuelven a repetir.

Este sábado la familia y seres queridos Alejandro Águila se reunieron en el Estadio Monumental para dar una declaración tras el asesinato del niño de 12 años, donde exigieron la promulgación de la “Ley Alejandro”.

En este sentido, Claudia Jorquera, madre de la víctima, se desahogó con la prensa, dando cuenta del dolor tras el crimen de su hijo de 12 años.

Mamá de Alejandro Águila comparte doloroso pesar tras muerte de su hijo

“Si no anduviera empastillada no podría estar acá. Me tomo una pastilla y un vaso de agua. Después otra pastilla y otro poco de agua”, partió confesando Claudia, luego de que el padre de Alejandro revelara detalles de su petición al Gobierno.

“Estoy deshecha. También tengo rabia y estoy enojada con Dios. Se lo dije al Padre después del funeral cuando me dijo que lo fuera a ver. ¿Por qué Dios quiso llevarse a mi hijo? Mi único hijo. Soy católica, pero no sé ahora. No sé qué voy a sentir mañana, pero hoy me siento así”, añadió.





Durante esta misma instancia, agradeció al colegio de Puente Alto en el que estudiaba Alejandro por estar presente tras la encerrona: “Estoy demasiado orgullosa de mi hijo. Todo lo bello que hablaron sus profesores y compañeros del colegio”.

“Esto fue lo más horrible que le podría haber pasado y me tiene destruida. ¿Qué hago ahora sin mi único hijo? Yo no los voy a dejar tranquilos hasta tener justicia por mi hijo”, agregó Claudia.

Entre el dolor y la rabia por lo ocurrido, indicó que “tenemos la esperanza que los jueces nos van a escuchar. Ya perdimos a nuestro hijo, pero no quiero que haya otro Alejandro. ¿Cuántos niños se han ido por culpa de estos desgraciados? Vamos a luchar al último por esto”.

Los descargos de la tía de Alejandro Águila

Durante la declaración de la familia, también habló Sandra Jorquera, tía de Alejandro que iba conduciendo el vehículo en el que falleció el menor, y quien hoy en día dice sentirse responsable de la situación.

“Yo me siento responsable de la situación porque fui yo la que se equivocó en la ruta. Tengo moretones en el cuerpo, me pegaron, me botaron, me esguinzaron un dedo de la mano, pero lamentablemente, mi sobrino pagó el precio más caro”, partió diciendo la mujer.

Enfatizando en su arrepentimiento de “haber venido manejando el auto ese día”, indicó que los protagonistas de la encerrona “lo único que querían era hacer daño. Esto fue maldad pura”.