“Ley Alejandro”: En qué consistiría el proyecto solicitado por familia de niño asesinado tras encerrona

La familia del menor busca impulsar un laye que aplique penas de cárcel efectivas y sin beneficios para los que cometan delitos grupales violentos.

A cuatro días del violento robo que le arrebató la vida a Alejandro Águila, este niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, sus padres rompieron el silencio.

La familia busca impulsar ahora una ley con el nombre de su hijo para exigir justicia.

¿En qué consistiría la ““Ley Alejandro”? Aplicar penas de cárcel efectivas y sin beneficios para los que cometan encerronas o delitos grupales violentos, sin importar la edad de los delincuentes y entregar apoyo económico a la familia de las víctimas.