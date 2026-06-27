Familia de niño asesinado en encerrona pide “Ley Alejandro” y apoyo económico a familias víctimas

“Ninguna condena nos devolverá a nuestro bebé, pero creemos que quienes hicieron esto deben responder por el daño causado”, aseguró el padre de Alejandro.

Este sábado la familia y seres queridos de Alejandro Águila se reunieron con la prensa para agradecer el apoyo recibido en los últimos días tras la muerte del menor en medio de una encerrona en San Bernardo.

“Como familia hoy solo queremos justicia, esperamos que los asesinos de nuestro hijo Alejandro reciban la pena máxima, la más alta que permita la ley. Ninguna condena nos devolverá a nuestro bebé, pero creemos que quienes hicieron esto deben responder por el daño causado“, partió diciendo el padre del niño.

En este contexto reveló que como familia “queremos que la muerte de mi bebé impulse un cambio para que ninguna otra familia tenga que vivir lo que nosotros recién comenzamos a vivir, por eso queremos promover una ley que se llame Alejandro, esta ley busca que, independiente de su edad, quien participe en una encerrona (…) cumplan condenas efectivas sin beneficios “.

“Es necesario revisar la ley de responsabilidad penal adolescente, porque hoy no entrega respuesta justa frente a delitos de esta gravedad, porque carabineros hace su trabajo pero hay jueces que lamentablemente no hacen la pega”, agregó.

Además, hicieron un llamado al Estado para que “no abandone a las víctimas, por eso proponemos que exista una pensión provisoria que permita a las víctimas y sus familias salir adelante mientras logran reinventarse en su vida laboral y social”.