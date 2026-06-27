Confirman fallecimiento de querido humorista chileno: “Fue un pilar fundamental para el rubro”

León Murillo compartió un extenso mensaje recordando a su amigo y compañero de profesión y el bar Comedy el dejó una sentida dedicatoria.

El mundo del stand up nacional está de luto luego de que durante este sábado se confirmara el fallecimiento del comediante y empresario José Luis “Koto” Valenzuela.

La noticia caló hondo en la escena nacional y provocó la reacción y muestras de cariño de varios humoristas, productores y trabajadores ligados a la comedia chilena.

El bar Comedy, recinto dedicado al stand up, compartió la noticia en su cuenta de Instagram anunció que todas las funciones de la jornada serían dedicadas a la memoria de Valenzuela.





A través de un comunicado, destacaron que “Koto fue un pilar fundamental para nuestro rubro” y resaltaron que su alegría, dedicación y amor por la comedia dejaron “una huella imborrable” en quienes compartieron con él.

“Gracias por todo lo que entregaste Koto. Tu legado seguirá vivo en cada escenario, en cada ticket y en cada risa que provoque este oficio que tanto amaste”, agregaron.

Sentida despedida a querido humorista

El humorista León Murillo fue uno de los que usó su plataforma para despedir a José Luis “Koto” Valenzuela con un sentido mensaje.

“A veces la vida se encarga de recordarnos que solo estamos de paso, el tuyo fue breve pero rotundo. Me enseñaste mucho, pero por sobre todo descubrí en ti a ese amigo leal, noble, preocupado y dispuesto a pensar en otros”, comentó.

También sinceró que “esto no es fácil, pero te recordaré con esta risa amplia y tus asados gourmet. Por la chucha que te voy a extrañar amigo querido”.