De mejor amigo a ser el principal sospechoso de su muerte: Las claves tras crimen en Cuesta Barriga

A través de cálculos matemáticos, el levantamiento de cámaras y la revisión de pórticos de peaje en la ruta 68, funcionarios del OS9 de Carabineros lograron reconstruir cómo se habría perpetrado un brutal crimen en abril de este año.

El hallazgo de un cuerpo en Cuesta Barriga en abril de este año abrió una compleja investigación policial. Las diligencias permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos y establecer cómo ocurrió el crimen.

Carabineros utilizó cámaras de seguridad, pórticos de peaje y cálculos de desplazamiento para identificar el vehículo que trasladó el cuerpo.

Una historia que tiene un elemento tan inesperado como estremecedor, ya que entre los principales imputados aparece quien durante años fuera uno de los mejores amigos de quien resultó ser la víctima.