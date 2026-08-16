¡Risas garantizadas! María José Quiroz y Gustavo Beccera cocinaron con complicidad La Divina Comida

María José Quiroz y Gustavo Becerra estuvieron en La Divina Comida: Desafío Duplas para poner todo su humor y simpatía al servicio de la cocina y sus platos. Revisa el detalle de sus preparaciones a continuación.

Entrada: La mano

Fritos de atún en cama de palta

Ingredientes:

3 tarros de atún

1 tarro de espárragos en conserva

1 cebolla

2 cucharadas de harina

3 huevos

Sal

Aceite

2 paltas

Preparación:



1. Picamos la cebolla junto con los espárragos y llevamos a dorar por unos 7 minutos a un sartén a fuego medio alto con un poco de aceite. Revolvemos y condimentamos a gusto. Una vez la cebolla comience a cambiar de color, retiramos.

2. En un bowl agregamos el atún, los huevos y la harina. Mezclamos bien y debe quedar una mezcla firme pero relativamente pegajosa.

3. Con la ayuda de dos cucharas hacemos porciones tamaño a gusto y las dejamos en un sartén a fuego medio alto unos 3 a 5 minutos por lado o hasta lograr el punto deseado.

Para emplatar podemos usar una base de palta en láminas o molida y encima incorporamos los fritos de atún.

Plato de fondo: Stranger fish

Merluza con puré

Ingredientes:

4 trozos de merluza

500 gramos de camarones con cáscara

1 taza de vino blanco

4 cucharadas de mantequilla

100 gramos de queso azul

200 gramos de salsa de tomate

200 gramos de queso parmesano

500 gramos de puré

4 cucharadas de harina

Sal

Pimienta

Aceite

Preparación:

1. En un sartén a fuego medio alto con un poco de aceite agregamos los camarones, cuando comienzan a cambiar de color a un tono medio naranjo, agregamos un poco de vino blanco y revolvemos.

2. Cuando ya estén completamente naranjos, retiramos del fuego.

3. Con la ayuda de una juguera, procesamos los camarones con cáscara junto con un poco de vino blanco, solo lo suficiente como para que se pueda procesar la mezcla; no debe quedar líquida la mezcla. 4. Pasamos la mezcla por un colador. Reservamos 5. En un sartén a fuego medio alto doramos por ambos lados la merluza previamente condimentada con sal y pimienta a gusto. 3 a 5 minutos por lado o hasta lograr el punto de cocción deseado.

6. Justo antes de retirar del fuego, agregamos unas gotas de jugo de limón sobre cada trozo y un cubo pequeño de mantequilla.

7. Para la salsa de tomate podemos agregar medio pimentón rojo asado y ajo a gusto procesados en la juguera a la mezcla. Llevamos a una olla a fuego bajo y agregamos el queso azul. Revolvemos hasta que se derrita el queso. Agregamos la reducción de camarones del punto 4, rectificamos sabor con sal y pimienta a gusto. Una vez esté caliente la salsa, retiramos del fuego. Waffle 1. En un bowl mezclamos el puré con el queso parmesano y la harina. Incorporamos bien. 2. Llevamos la mezcla en porciones pequeñas a cocinar en una waflera; una vez lista, retiramos y reservamos. Para emplatar podemos decorar con berros

Postre: Alguien te mira

Durazno con crema

Ingredientes:

1 tarro de duraznos en conserva

4 cucharadas de yogur

4 guindas en conserva sin cuesco

Jugo de guindas en conservas

Preparaciones: