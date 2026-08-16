Cocina casera y mucho sabor: El menú de Patricio Fuentes y Christian Henríquez

Los participantes sorprendieron a sus invitados en La Divina Comida: Desafío Duplas con una propuesta sencilla y contundente, donde los sabores tradicionales fueron los grandes protagonistas. Revisa el detalle de sus recetas.
Ceviche
1.- La noche anterior dejamos los camarones cocidos en un bowl tapado en el refrigerador con un poco de jugo de limón, sal y pimienta a gusto.
2.- Picamos el apio, el cilantro y el cebollín (la parte blanca y verde) lo más pequeño posible.
3.- Pelamos y picamos la palta en cubos.
4.- Agregamos todos los ingredientes picados al bowl con camarones, revolvemos y condimentamos a gusto con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.
Para emplatar podemos usar como base unas hojas de lechuga.
Mechada con papas a la mantequilla
1.- Cortamos la carne en medallones gruesos y llevamos a sellar por ambos lados en una olla con un poco de aceite de oliva a fuego alto.
2.- Cortamos la zanahoria y la cebolla en trozos grandes, pelamos los dientes de ajo y agregamos todo a la olla con la carne del puto anterior. Agregamos sal a gusto, un poco de agua, revolvemos y dejamos a fuego medio bajo por 40 minutos. Revolviendo de vez en cuando, siempre debe tener un poco de líquido la olla durante el proceso.
3.- Lavamos las papas y enteras las llevamos a hervir con cáscara hasta que estén blandas y cocidas. Por unos 10 a 12 minutos.
4.- Retiramos las papas del agua y dejamos secar. Llevamos las papas a dorar a un sartén a fuego alto con un poco de mantequilla y merkén a gusto.
Bizcocho con frutilla y arándanos
1.- Con la ayuda de una batidora, montamos la crema en un bowl hasta duplicar su tamaño. La crema debe estar durante 24 horas previamente refrigerada.
2.- Agregamos las frutillas picadas y los arándanos a la crema, incorporamos con una cuchara todos los ingredientes.
3.- Con la ayuda de un vaso, cortamos círculos de masa. Reservamos.
4.- En vasos o pocillos individuales intercalamos una capa de masa y una de crema. Para finalizar, decoramos con una frutilla, hojas de menta y arándanos.
5.- Llevamos a refrigerar por 3 a 4 horas.