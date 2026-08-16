Cocina casera y mucho sabor: El menú de Patricio Fuentes y Christian Henríquez

Los participantes sorprendieron a sus invitados en La Divina Comida: Desafío Duplas con una propuesta sencilla y contundente, donde los sabores tradicionales fueron los grandes protagonistas. Revisa el detalle de sus recetas.

Entrada: La Liga de las Delicias

Ceviche

Ingredientes:

1 kilo de camarones

2 ramas de apio

2 cebollines

2 paltas

1 taza de cilantro

Jugo de limón

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:



1.- La noche anterior dejamos los camarones cocidos en un bowl tapado en el refrigerador con un poco de jugo de limón, sal y pimienta a gusto.

2.- Picamos el apio, el cilantro y el cebollín (la parte blanca y verde) lo más pequeño posible.

3.- Pelamos y picamos la palta en cubos.

4.- Agregamos todos los ingredientes picados al bowl con camarones, revolvemos y condimentamos a gusto con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

Para emplatar podemos usar como base unas hojas de lechuga.

Plato de fondo: Esferas del sabor

Mechada con papas a la mantequilla

Ingredientes:

4 dientes de ajo

2 cebollas

4 zanahorias

1 kilo de sobrecostilla

12 papas pequeñas

Preparación:

1.- Cortamos la carne en medallones gruesos y llevamos a sellar por ambos lados en una olla con un poco de aceite de oliva a fuego alto.

2.- Cortamos la zanahoria y la cebolla en trozos grandes, pelamos los dientes de ajo y agregamos todo a la olla con la carne del puto anterior. Agregamos sal a gusto, un poco de agua, revolvemos y dejamos a fuego medio bajo por 40 minutos. Revolviendo de vez en cuando, siempre debe tener un poco de líquido la olla durante el proceso.

3.- Lavamos las papas y enteras las llevamos a hervir con cáscara hasta que estén blandas y cocidas. Por unos 10 a 12 minutos.

4.- Retiramos las papas del agua y dejamos secar. Llevamos las papas a dorar a un sartén a fuego alto con un poco de mantequilla y merkén a gusto.

Postre: Superpostre

Bizcocho con frutilla y arándanos

Ingredientes:

1 rollo de masa para brazo de reina

200 gramos de frutilla

200 gramos de arándanos

200 ml de crema para batir

Preparaciones:

1.- Con la ayuda de una batidora, montamos la crema en un bowl hasta duplicar su tamaño. La crema debe estar durante 24 horas previamente refrigerada.

2.- Agregamos las frutillas picadas y los arándanos a la crema, incorporamos con una cuchara todos los ingredientes.

3.- Con la ayuda de un vaso, cortamos círculos de masa. Reservamos.

4.- En vasos o pocillos individuales intercalamos una capa de masa y una de crema. Para finalizar, decoramos con una frutilla, hojas de menta y arándanos.

5.- Llevamos a refrigerar por 3 a 4 horas.