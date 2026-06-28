¿Podría pasar en Chile?: Expertos explican los derrumbes de edificios en Venezuela

Conversamos con expertos para conocer las diferencias entre las normas de construcción venezolanas y chilenas, y las lecciones que deja esta tragedia.

Dos terremotos con apenas 39 segundos de diferencia en Venezuela provocaron el colapso de múltiples edificios. Expertos apuntan a fallas de diseño, suelos inestables y estructuras sin norma sísmica efectiva.

El fenómeno del colapso tipo “panqueque” explica cómo los pisos ceden uno sobre otro. A esto se suman suelos blandos, fallas de fundación y bajo cumplimiento de normas de construcción sísmica en varios casos.

En Chile, la experiencia sísmica ha permitido desarrollar normas que buscan evitar el colapso estructural, incluso ante terremotos de gran magnitud. Aun así, ningún país puede garantizar daño cero.