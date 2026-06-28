Partidos de HOY domingo 28 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este domingo comienzan los dieciseisavos de final, instancia en que 32 selecciones disputarán por un cupo para seguir acercándose a la Copa del Mundo.

Este domingo 28 de junio arranca una nueva etapa del Mundial 2026, y es que tras la disputa de los grupos L, K y J por la tercera fecha de fase de grupos, hoy inician los 16avos de final de la cita planetaria.

Con una ronda de 32 partidos en esta parte de la Copa del Mundo, la primera jornada contará con solo un partido a disputarse desde Los Ángeles, Estados Unidos.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Horario de partidos domingo 28 de junio en el Mundial 2026

15:00 horas: Sudáfrica vs Canadá – SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: