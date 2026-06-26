Mundial 2026: Los partidos que este fin de semana largo que transmite Chilevisión
Este fin de semana se cierra la fase de grupos y se da inicio a los enfrentamientos de 16avos de fina desde el domingo. Revisa aquí los duelos y horarios.
Este fin de semana finaliza la primera fase del Mundial 2026 con el cierre de los grupos J, K y L en la última fecha antes del inicio de los 16avos de final.
La Copa del Mundo ya comienza a definir sus llaves de eliminación directa, aunque aún hay equipos que tienen la esperanza de sumar vitales puntos para meterse en la pelea.
Partidos del Mundial por Chilevisión
- 19:30 horas | Colombia vs Portugal – Grupo K | Previa por CHV desde las 18:30
Horarios de los partidos del fin de semana largo en el Mundial 2026
Sábado 27 de junio
- 17:00 horas | Panamá vs Inglaterra – Grupo L
- 17:00 horas | Croacia vs Ghana – Grupo L
- 19:30 horas |Colombia vs Portugal – Grupo K (Transmite CHV)
- 19:30 horas |República del Congo vs Uzbekistán – Grupo K
- 22:00 horas | Argelia vs Austria – Grupo J
- 22:00 horas | Jordania vs Argentina – Grupo J
Domingo 28 de junio – inicio 16avos de final
- 15:00 horas | Sudáfrica vs Canadá 17:00 horas
Lunes 29 de junio
- 13:00 horas | Brasil vs Japón
- 16:30 horas | Alemania vs Por definir
- 21:00 horas | Países Bajos vs Marruecos
¿Cómo ver el Mundial 2026 en Chilevisión?
El Mundial 2026 se puede disfrutar de manera gratuita en televisión abierta a través de la señal de Chilevisión.
Los partidos también se pueden seguir en vivo a través de todas sus plataformas digitales, tanto en la señal online del sitio web y la app MiCHV, disponibles para celulares y usuarios de Smart TV.
- Para obtener la app MiCHV debes acceder a Google Play o App Store y buscar la aplicación MiCHV, hacer clic en descargar.
Cabe señalar que la aplicación está disponible para dispositivos Android, iOS, Smart TV y también cuenta con versión web.