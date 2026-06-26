Mundial 2026: Los partidos que este fin de semana largo que transmite Chilevisión

Este fin de semana se cierra la fase de grupos y se da inicio a los enfrentamientos de 16avos de fina desde el domingo. Revisa aquí los duelos y horarios.

Este fin de semana finaliza la primera fase del Mundial 2026 con el cierre de los grupos J, K y L en la última fecha antes del inicio de los 16avos de final.

La Copa del Mundo ya comienza a definir sus llaves de eliminación directa, aunque aún hay equipos que tienen la esperanza de sumar vitales puntos para meterse en la pelea.





Partidos del Mundial por Chilevisión

19:30 horas | Colombia vs Portugal – Grupo K | Previa por CHV desde las 18:30

Horarios de los partidos del fin de semana largo en el Mundial 2026

Sábado 27 de junio

17:00 horas | Panamá vs Inglaterra – Grupo L

17:00 horas | Croacia vs Ghana – Grupo L

19:30 horas |Colombia vs Portugal – Grupo K (Transmite CHV)

19:30 horas |República del Congo vs Uzbekistán – Grupo K

22:00 horas | Argelia vs Austria – Grupo J

22:00 horas | Jordania vs Argentina – Grupo J

Domingo 28 de junio – inicio 16avos de final

15:00 horas | Sudáfrica vs Canadá 17:00 horas

Lunes 29 de junio

13:00 horas | Brasil vs Japón

16:30 horas | Alemania vs Por definir

21:00 horas | Países Bajos vs Marruecos

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Chilevisión?

El Mundial 2026 se puede disfrutar de manera gratuita en televisión abierta a través de la señal de Chilevisión.

Los partidos también se pueden seguir en vivo a través de todas sus plataformas digitales, tanto en la señal online del sitio web y la app MiCHV, disponibles para celulares y usuarios de Smart TV.

Para obtener la app MiCHV debes acceder a Google Play o App Store y buscar la aplicación MiCHV, hacer clic en descargar.

Cabe señalar que la aplicación está disponible para dispositivos Android, iOS, Smart TV y también cuenta con versión web.