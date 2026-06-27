A más de 72 horas del doble terremoto: Así trabajan en los rescates de sobrevivientes

Según reportaron las autoridades, la última cifra de fallecidos que actualizaron elevó la víctimas fatales a más de 1400.

Ya son más de 72 horas desde que dos terremotos remecieron Venezuela. Una ventana de tiempo clave y preocupante para poder encontrar a sobrevivientes bajo los escombros.

Los equipos desplegados en terreno han intensificado sus esfuerzos de búsqueda cuando la cifra de fallecidos sigue aumentando.

Según el último balance que entregaron las autoridades venezolanas, van 1430 víctimas fatales.