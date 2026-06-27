Último plazo para activar Cupón de Gas Licuado: Esta es la fecha final para recibir $27 mil
De acuerdo a cifras entregadas por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, “más del 63% de los hogares han activado su cupón”. A continuación, todos los detalles.
El Cupón de Gas Licuado entregado por el Gobierno como respuesta al alza internacional de los combustibles entra en su recta final.
El beneficio dirigido a los hogares que pertenecen al 80% del Registro Social de Hogares busca aminorar el impacto del aumento del costo de la vida durante el invierno.
Esto, tras las alzas en los combustibles tras la desactivación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
Quienes cumplan el requisito clave y aún no lo han activado tendrán plazo solo hasta este martes 30 de junio.
¿Quiénes pueden recibir los $27 mil?
Para obtener el Cupón de Gas Licuado, los potenciales beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Tener 18 años o más.
- Ser jefa o jefe de hogar.
- Pertenecer a un hogar dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
- Tener activa una CuentaRUT de BancoEstado.
Las personas extranjeras también pueden acceder al beneficio si cumplen con dichas condiciones. Las autoridades precisaron que se considerará la información del Registro Social de Hogares con corte al 16 de abril de 2026.
Así puedes activar el cupón
Este beneficio es válido tanto para compras presenciales como para pedidos a domicilio en las distribuidoras adheridas. Para activar el cupón del Gas Licuado de $27 mil, tendrás que seguir los siguientes pasos:
- Entrar al sitio web cupondegas.gob.cl
- Iniciar sesión con tu ClaveÚnica.
- El sistema corroborará de forma automática si cumples con los requisitos o no. De ser factible acceder al beneficio, te llegará un correo electrónico confirmando la activación de tu cupón.
Las fechas del Cupón de Gas Licuado
Si el cupón fue activado entre el 18 de mayo y el 29 de mayo:
- Estará disponible para ser usado desde el 17 de junio
Si el cupón fue activado entre el 30 de mayo y el 12 de junio:
- Estará disponible para ser usado desde el 2 de julio
Si el cupón se activa entre el 13 de junio y el 30 de junio:
- Estará disponible para ser usado desde el 21 de julio
Cabe destacar que, tras ser activado, el cupón estará vigente hasta el mes de septiembre.