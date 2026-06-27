Último plazo para activar Cupón de Gas Licuado: Esta es la fecha final para recibir $27 mil

De acuerdo a cifras entregadas por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, “más del 63% de los hogares han activado su cupón”. A continuación, todos los detalles.

El Cupón de Gas Licuado entregado por el Gobierno como respuesta al alza internacional de los combustibles entra en su recta final.

El beneficio dirigido a los hogares que pertenecen al 80% del Registro Social de Hogares busca aminorar el impacto del aumento del costo de la vida durante el invierno.

Esto, tras las alzas en los combustibles tras la desactivación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Quienes cumplan el requisito clave y aún no lo han activado tendrán plazo solo hasta este martes 30 de junio.





¿Quiénes pueden recibir los $27 mil?

Para obtener el Cupón de Gas Licuado, los potenciales beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Ser jefa o jefe de hogar.

Pertenecer a un hogar dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Tener activa una CuentaRUT de BancoEstado.

Las personas extranjeras también pueden acceder al beneficio si cumplen con dichas condiciones. Las autoridades precisaron que se considerará la información del Registro Social de Hogares con corte al 16 de abril de 2026.