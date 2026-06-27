Brigadistas chilenos en Venezuela: Bomberos ayudan en emergencia tras terremoto

Un grupo de brigadistas chilenos se sumó a las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes en los escombros tras los severos daños en el país.

En medio de la emergencia que golpea a Venezuela, más de 1600 brigadistas internacionales llegaron al país. De ellos un grupo de brigadistas chilenos ya se sumó a las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes.

Porque cuando cada minuto puede marcar la diferencia, este contingente de rescatistas aterrizó en Venezuela para apoyar las labores de búsqueda de personas desaparecidas y asistir a las zonas más afectadas por los terremotos.

Así también las complejas tareas que han tenido desde el primer momentos brigadistas de su propio país.