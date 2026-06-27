Pdte. Kast hizo llamado a la unidad en Consejo Social de la UDI

El mandatario asistió al Consejo Social de la UDI en medio de la búsqueda por sacar adelante su agenda legislativa.

En su cita con la UDI este sábado, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la unidad en medio de la agenda legislativa que se está desarrollando en el Congreso.

El mandatario además aprovechó de responder a la petición de los municipios que piden evaluar la posibilidad de instalar militares en puntos críticos

“Hay quizás posturas distintas, pero hace más daño del que ustedes se puedan imaginar cuando dentro del sector que respalda al gobierno se producen estas diferencias”, aseguró el presidente.