“Él es una persona cercana”: Gobierno respaldó a pdte. Kast tras tensa discusión con mujer en Villarrica

El biministro Claudio Alvarado defendió la actuación del mandatario y responsabilizó a la mujer involucrada en la discusión. “El presidente responde pidiendo respeto para él y para los demás”, afirmó.

El gobierno salió a respaldar al presidente José Antonio Kast luego de la controversia generada por un intercambio verbal que sostuvo con una mujer en la comuna de Villarrica, región de La Araucanía.

Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales y provocaron cuestionamientos hacia el mandatario.

Frente a ello, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la actuación del jefe de Estado y aseguró que su respuesta se dio en el contexto de una situación de “falta de respeto”.

“He acompañado en múltiples oportunidades a terreno al presidente, él es una persona cercana que recibe mucho afecto” , señaló la autoridad tras asistir a la Cuenta Pública de Carabineros.

Alvarado destacó además que Kast “siempre está disponible a escuchar a las personas. Como siempre sucede cuando una autoridad, especialmente el presidente, está en terreno, existen personas que se acercan con intenciones de saludar, valorar su trabajo, felicitarlo o sacarse una fotografía, y por supuesto también existen excepciones“.





Consultado por la polémica, el secretario de Estado responsabilizó a la mujer por los comentarios hacia el mandatario.

“Entiendo que una señora que tenía dos procesos judiciales excede sus comentarios respecto al presidente y el presidente responde pidiendo respeto para él y para los demás“, declaró, haciendo alusión a la orden de detención vigente que habría mantenido la persona.

El origen de la controversia

El episodio ocurrió durante la reciente gira presidencial por La Araucanía. En medio de una actividad en Villarrica, una mujer que se encontraba acompañada por un menor de edad increpó al presidente en la vía pública.

Ante los cuestionamientos, Kast respondió haciendo referencia a la presencia del niño. “No tiene para qué traer a su hijo y exponerlo a esto (…) Usted no use al niño en una situación como esta”, manifestó.

Posteriormente, el mandatario se dirigió directamente al menor, señalando: “Ánimo, fuerza y fe, nunca se deje intimidar, que su mamá no lo use a usted (…) viva la libertad”.

El registro del momento se difundió ampliamente en redes sociales y abrió un debate político sobre la reacción del presidente.