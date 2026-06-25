“Que su mamá no lo use”: Pdte. Kast protagonizó tensa discusión con mujer que llevó a hijo en Villarrica

El mandatario sostuvo un impasse que se extendió por varios minutos con una mujer que lo criticó y que llevó a su hijo, quien le negó el saludo al mandatario. “Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe”, comentó el jefe de Estado.

El presidente José Antonio Kast se enfrascó este jueves en una discusión con una mujer en su llegada al Centro Cultural de Villarrica.

El mandatario llegó a la región de La Araucanía para ser parte de una ceremonia en la que se entregaron títulos de dominio a familias mapuche.

Sin embargo, en su arribo al evento fue recibido entre aplausos, vítores y gritos en su contra. Al acercarse a las vayas papales en las que estaban los presentes, se inició un altercado con una señora que lo encaró en duros términos.





Ante el emplazamiento, el mandatario se acercó a la mujer y comenzó un tenso intercambio de palabras, hasta que él se acercó a saludar y un niño que, aparentemente, la acompañaba, rechazó estrecharle la mano.

La discusión se prolongó por unos dos minutos, escalando incluso hasta que la manifestante calificara de “nazi” al jefe de Estado, hecho que quedó registrado por Red del Lago Villarrica.

“Que esté muy bien. Y ánimo en la escuela, para que tenga mucha educación y para que sepa que lo cortés nunca quita lo valiente. Que le vaya muy bien en todos sus estudios”, expresó el presidente.

Tensa discusión del presidente Kast

José Antonio Kast continuó dirigiéndose al niño y preguntó su la mujer era su mamá o su apoderada, lo que motivó la respuesta de ella.

“Usted tiene a todos los chilenos mal, tiene a todos los chilenos del país mal con todas las cosas que está haciendo y él tiene consciencia”, aseguró.

El presidente continuó con su explicación y señaló que “estamos recuperando el orden, la libertad, para que usted tenga una mejor calidad de la educación”, pero también apuntó a la mujer y aseguró que “no tiene para qué traer a su hijo y exponerlo a esto”.

“Lo traje para que vea la realidad de este país, señor. Usted es un nazi, tiene a los viejitos sin pensiones, a los niños les está quitando las raciones escolares (…)”, insistió.

“Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe, nunca se deje intimidar, nunca. Y que su mamá no lo use a usted“, agregó finalmente dirigiéndose al menor.

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