“Pueden quedar abandonados”: Pdte. Kast argumenta decisión de no sacar militares a la calle tras homicidio de niño en encerrona

El mandatario respondió a la solicitud de utilizar a las Fuerzas Armadas para el combate de la delincuencia.

El presidente José Antonio Kast justificó este jueves la decisión del gobierno de no sacar militares a las calles, tras distintas peticiones de alcaldes por el homicidio de Alejandro Águila en una encerrona en San Bernardo.

Durante un encuentro ciudadano en el Centro Cultural de Lautaro, región de La Araucanía, el mandatario respondió a la solicitud de utilizar a las Fuerzas Armadas (FF.AA) para el combate de la delincuencia.

El jefe de Estado respaldó lo dicho por el biministro Claudio Alvarado este miércoles, cuando descartó desplegar militares a las calles argumentando que los efectivos están “concentrados en situaciones excepcionales” y recordando además que “el control del orden público está radicado en las fuerzas policiales”.





Por su parte, el presidente Kast recordó el caso de Carlos Robledo, a quien condenaron a 10 años de presidio por la muerte de un manifestante durante el estadillo social en 2019.

“¿Qué pasó con ese joven? Sigue preso. Hay muchas personas que dicen ‘Queremos más fuerza militar en la calle’. Pero ¿Qué pasa si un conscripto dispara y mata a alguien? ¿Quién lo irá a defender? Porque el rol de las FF.AA es la protección de la soberanía”, sostuvo.

Además, el jefe de Gobierno agregó: “No quiero arriesgar a jóvenes que salen con armamento de guerra a resguardar la ciudadanía, porque después pueden quedar abandonados”.