Ante petición de alcaldes: Gobierno descarta sacar militares a la calle por caso de niño asesinado en San Bernardo
Tras la trágica muerte de Alejandro Águila, el jefe comunal de San Bernardo solicitó la ayuda de FF.AA.
El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, descartó sacar militares a las calles, ante distintas peticiones de alcaldes tras el asesinato del niño de 12 años en medio de una encerrona.
Después de la trágica muerte de Alejandro Águila Jorquera, a manos de cinco delincuentes, el jefe de comunal de San Bernardo, Christopher White, solicitó la ayuda de las fuerzas armadas.
Respecto a ello, Alvarado respondió que “los militares están concentrados en el apoyo que nos dan en la macrozona norte, en el control de las fronteras, y en la macrozona sur, en el control de la violencia“.
“Por lo tanto, son situaciones excepcionales. Y el control del orden público está radicado en las fuerzas policiales, eso es lo que estamos fortaleciendo y trabajando”, agregó el secretario de Estado.