¿Cuándo es el Día del Niño 2026 en Chile?: Esta es la fecha oficial

A diferencia del Día de la Madre y del Padre, esta celebración no tiene un día fijo en el calendario por lo que cambia cada año.

Tras el Día de la Madre y el Día del Padre, muchas familias ya comienzan a prepararse para regalonear a los niños y niñas del hogar.

Sin embargo, a diferencia de las dos celebraciones mencionadas, el Día del Niño y la Niña no tiene un día fijo en el calendario, por lo que cambia de fecha cada año.

Por eso, una de las dudas más comunes es cuándo se celebrará esta esperada fecha en nuestro país.





Día del Niño 2026: Esta es la fecha oficial en Chile

Si bien el Día Universal del Niño se conmemora cada 20 de noviembre por iniciativa de la ONU y UNICEF, en Chile la tradición es otra y la celebración se realiza durante el mes de agosto.

En el país, el Día del Niño y la Niña se celebra el segundo domingo de agosto, un día que históricamente ha sido impulsado por el comercio y adoptado por las familias chilenas.

De esta manera, durante 2026 el Día del Niño y la Niña se celebrará el domingo 9 de agosto.