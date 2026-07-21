“Mi cuerpo no me responde”: El duro descargo de la hija de Gonzalo Ramírez por delicado estado de salud

Antonia Ramírez publicó una sentida reflexión mientras espera un doble trasplante a raíz de sus diagnósticos de diabetes tipo 1 e insuficiencia renal.

Antonia Ramírez, hija del periodista Gonzalo Ramírez, conmovió en redes sociales con una sentida reflexión mientras espera un doble trasplante de riñón y páncreas, a raíz de sus diagnósticos de diabetes tipo 1 e insuficiencia renal.

“Hoy pensaba muchas cosas porque amanecí sintiéndome real pésimo y siempre me preguntan cosas como: ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso?”, comenzó escribiendo en una publicación en Instagram.

“Creo que lo más difícil a veces para mí es mirarme al espejo, ver una mujer y un cuerpo joven sin indicadores de enfermedad y por dentro sentirme como si fuera una persona de una edad avanzada con mil malestares“, agregó.





En esa misma línea, sostuvo que “eso es lo que más me cuesta porque mi energía y mi ánimo son muy buenos y tengo tantas ganas de salir a comerme el mundo y mi cuerpo no me responde y no me acompaña “.

“Es solo un descargo momentáneo; sé que ya será mejor en algún momento”, precisó después.

Al final del posteo, la psicóloga envió un mensaje “a todos los afortunados que tienen el gran poder de tener salud, que lo abracen y lo valoren con todas sus fuerzas, porque no saben lo duro que es querer con todas tus fuerzas tener salud y por mucho rato no poder lograrlo”.