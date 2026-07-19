Gran final de Fiebre de Baile ya tiene fecha: Chilevisión confirmó recinto y artistas invitados

La competencia entra en su recta final y los participantes buscarán asegurar un lugar en una noche que promete sorpresas y un gran espectáculo.

Fiebre de Baile se prepara para vivir su gran desenlace. El exitoso programa ya confirmó la fecha y el recinto que albergará la esperada final, instancia en la que los participantes buscarán quedarse con el título frente a miles de espectadores.

Tal como ocurrió en la temporada anterior, la definición del espacio se realizará en el Movistar Arena, escenario que recibirá nuevamente a los finalistas y al público que acompañará la última noche de competencia.

¿Cuándo será la final de Fiebre de Baile?

La gran final de Fiebre de Baile se llevará a cabo el próximo 13 de agosto en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Durante las próximas semanas se conocerá qué famosos lograrán asegurar un cupo en la instancia decisiva, donde el respaldo de los televidentes será fundamental para definir al ganador de esta temporada.

Artistas invitados en la gran final de Fiebre de Baile

Además de la competencia, la jornada contará con presentaciones musicales de destacados artistas nacionales e internacionales.

Entre los invitados confirmados figuran Francisca Valenzuela, una de las voces más reconocidas de la escena chilena; Katteyes, fenómeno de las redes sociales que ha consolidado su exitosa carrera musical; y el argentino Luck Ra, uno de los artistas del momento en Latinoamérica.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Quienes quieran asistir a la gran final podrán adquirir sus entradas a partir del 22 de julio a través del sistema Puntoticket.