De robo a violencia intrafamiliar: Revelan el prontuario policial de “El Chino”

Se reveló que Manuel Orellana presenta antecedentes penales por distintas causas y hasta cumplió reclusión en Colina 1.

Siguen las repercusiones luego del rescate de las tres personas que pasaron varios días desaparecidos en el Cajón del Maipo.

Se trata de dos educadoras de párvulos identificadas como Martina Núñez (21) y Magdalena Retamal (31), además de Manuel Orellana (33), conocido como “el Chino”.

Este sujeto se ha mantenido en el centro de la polémica luego que se conociera el amplio prontuario policial que presenta.

En CHV Noticias se indicó que Orellana presenta antecedentes penales por distintos motivos.

Por violencia intrafamiliar

Robos en supermercados de la comuna de La Florida (generalmente carne)

Condena por conducir sin licencia y en estado de ebriedad

Además, en 2023 fue sorprendido utilizando un teléfono celular en el centro de reclusión Colina 1, donde estaba cumpliendo condena por alguna de estas causas





Millonario rescate en el Cajón del Maipo

Autoridades señalaron que el rescate implicó un gasto superior a los 100 millones de pesos, donde además participaron diversas entidades.

Por esta razón, la Delegación Presidencial Metropolitana, a cargo de Germán Codina, presentó un oficio ante el Consejo de Defensa del Estado para investigar las responsabilidades legales del rescate de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo.