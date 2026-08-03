03/ 08/ 2026 15:12

VIDEO | Cámaras captan el momento exacto del ataque a balazos contra seguridad municipal en Providencia

Durante la madrugada de este lunes, personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Providencia inició una persecución tras encontrar a una banda robando en un local de ropa. Al respecto, las cámaras de la patrulla muestran el momento exacto en que uno de los delincuentes dispara contra el vehículo y la posterior persecución, que terminó con uno de los automóviles municipales impactando contra un semáforo. Los delincuentes están siendo buscados.