Programas Programación Señal en vivo
/

VIDEO | Cámaras captan el momento exacto del ataque a balazos contra seguridad municipal en Providencia

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Durante la madrugada de este lunes, personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Providencia inició una persecución tras encontrar a una banda robando en un local de ropa. Al respecto, las cámaras de la patrulla muestran el momento exacto en que uno de los delincuentes dispara contra el vehículo y la posterior persecución, que terminó con uno de los automóviles municipales impactando contra un semáforo. Los delincuentes están siendo buscados.

Seguir en Seguir en

Recomendados