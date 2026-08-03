Hasta $20 millones: Cómo y quiénes acceden al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda
Al beneficio se puede acceder a través de diferentes proyectos, como el mejoramiento, ampliación y adecuación de tu domicilio.
El Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda es un beneficio que busca favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias a través de distintos proyectos de mejoramiento.
Además, se busca eliminar el hacinamiento existente en viviendas sociales mediante la ampliación de estas.
Requisitos para acceder al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda
Para acceder a este beneficio deberás cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 18 años.
- Ser propietario de la vivienda. Recuerda que esta debe ser tu única vivienda.
- Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Si eres extranjero debes presentar tu Cédula de Identidad para extranjeros con permanencia definitiva y tu Certificado de Permanencia Definitiva.
- Si postulas de manera individual debes formar parte del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).
- Si postulas de manera grupal, el 60% de las y los integrantes del grupo debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población, mientras que el resto puede superar ese nivel pero, de igual manera, debe formar parte del Registro Social de Hogares.
- Contar con el ahorro mínimo que exige la alternativa a la cual quisieras postular. El dinero debe estar depositado en una cuenta de ahorro el último día del mes anterior a la postulación.
- Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante.*
- Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del MINVU, para la ejecución de las obras.
- Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando el proyecto lo requiera.
Además, la vivienda debe cumplir con una de estas tres características:
- Vivienda social cuyo valor no supere las 950 UF ($38.802.550).
- Construida o comprada con subsidio de Minvu.
- Construida por Serviu
Montos máximo que entrega el subsidio
- Adecuación de viviendas – 300 UF ($12.253.437)
- Ampliación (vivienda con superficie hasta 40 m2) – 120 UF a 504 UF ($4.901.374 a $20.585.774)
- Ampliación (vivienda con superficie sobre 40 m2) – 110 UF ($4.492.926)
- Mejoramiento/Estructural – 100 UF ($4.084.479)
- Mejoramiento /Instalaciones – 90 UF ($3.676.031)
- Mejoramiento/Envolvente – 80 UF ($3.267.583)
- Mejoramiento/Mantención – 55 UF (2.246.463)
Ahorro mínimo dependiendo del tipo de proyecto
- Mejoramiento de la vivienda – 3 UF ($122.534)
- Ampliación – 5 UF ($204.223)
- Adecuación de viviendas existentes – 7 UF ($285.913)