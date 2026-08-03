Hasta $20 millones: Cómo y quiénes acceden al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda

Al beneficio se puede acceder a través de diferentes proyectos, como el mejoramiento, ampliación y adecuación de tu domicilio.

El Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda es un beneficio que busca favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias a través de distintos proyectos de mejoramiento.

Además, se busca eliminar el hacinamiento existente en viviendas sociales mediante la ampliación de estas.





Requisitos para acceder al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda

Para acceder a este beneficio deberás cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Ser propietario de la vivienda. Recuerda que esta debe ser tu única vivienda.

Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Si eres extranjero debes presentar tu Cédula de Identidad para extranjeros con permanencia definitiva y tu Certificado de Permanencia Definitiva.

Si postulas de manera individual debes formar parte del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Si postulas de manera grupal, el 60% de las y los integrantes del grupo debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población, mientras que el resto puede superar ese nivel pero, de igual manera, debe formar parte del Registro Social de Hogares.

Contar con el ahorro mínimo que exige la alternativa a la cual quisieras postular. El dinero debe estar depositado en una cuenta de ahorro el último día del mes anterior a la postulación.

Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante.*

Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del MINVU, para la ejecución de las obras.

Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando el proyecto lo requiera.

Además, la vivienda debe cumplir con una de estas tres características:

Vivienda social cuyo valor no supere las 950 UF ( $38.802.550 ).

). Construida o comprada con subsidio de Minvu.

Construida por Serviu

Montos máximo que entrega el subsidio

Adecuación de viviendas – 300 UF ($12.253.437)

Ampliación (vivienda con superficie hasta 40 m2) – 120 UF a 504 UF ($4.901.374 a $20.585.774)

Ampliación (vivienda con superficie sobre 40 m2) – 110 UF ($4.492.926)

Mejoramiento/Estructural – 100 UF ($4.084.479)

Mejoramiento /Instalaciones – 90 UF ($3.676.031)

Mejoramiento/Envolvente – 80 UF ($3.267.583)

Mejoramiento/Mantención – 55 UF (2.246.463)

Ahorro mínimo dependiendo del tipo de proyecto