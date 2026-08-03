“Me dio mucha alegría”: Cony Capelli reveló el video que le envió Gabriel Boric por su embarazo

La bailarina de Fiebre de Baile le agradeció por “esas palabras tan sabias”. En el registro, el expresidente comenta que es “una alegría incontenible todos los días al ver esa preciosura cuando se levanta”.

Cony Capelli sorprendió en redes sociales tras mostrar un video que le envió el expresidente Gabriel Boric, felicitándola por su embarazo.

El exmandatario aprovechó la instancia para hacer una reflexión sobre su propia experiencia como padre de Violeta y abordó cómo ha cambiado su vida en el último año.





¿Qué dijo Gabriel Boric?

En el registro, que fue publicado en su cuenta de Instagram, Boric menciona: “Te mando este video porque me enteré que vas a ser mamá”.

En esa misma línea, agregó: “Tú sabes, yo soy papá hace poco y estoy… una alegría incontenible todos los días al ver esa preciosura cuando se levanta y te mira”.

“Pensar que de alguna manera tú contribuyes a que su vida sea posible y mejor y, en el caso de la madre, sin lugar a dudas, mucho más”, comentó el expresidente.

Por su parte, Cony Capelli expresó su emoción con el registro e indicó: “Qué lindo video y quería agradecer por esas palabras tan sabias”.

La bailarina cerró diciendo “gracias, este video me dio mucha alegría”.

Revisa la publicación de Instagram: