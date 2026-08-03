03/ 08/ 2026 22:24

Buscan sancionar amor “a primera visa”: Proyecto irá por matrimonios fraudulentos por conveniencia

Un proyecto de ley busca sancionar a matrimonios y acuerdos de unión civil que sean fraudulentos, es decir, que hayan sido suscritos solo para obtener residencia en Chile y mediante un pago. Para entender cómo surge este debate hay que ver las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Migraciones. Las solicitudes de residencia temporal por acuerdos de unión civil presentadas por extranjeros en situación irregular han aumentado: El año 2024 fueron 1.946, mientras que en 2025 fueron 4.200. Este año, a la fecha alcanzan las 2.268.