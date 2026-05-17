Subsecretario Luis Silva despide a su hermano fallecido: “Un regalo de Dios”

“Jota A, fuiste para cada uno algo distinto, por eso te queremos”, escribieron desde el Colegio Verbo Divino, donde estudió.

Este fin de semana, el Subsecretario de Justicia, Luis Silva, se despidió en redes sociales de su hermano Juan Andrés Silva Irarrázabal, que falleció a los 38 años.

Ante la noticia, el Colegio del Verbo Divino compartió unas palabras en honor a su ex alumno, quien se desempeñaba como sociólogo.

El mensaje del Subsecretario de Justicia por muerte de su hermano

“Despidiendo a mi hermano Juan Andrés. 38 años. Un regalo de Dios“, fue el escueto mensaje que subió la autoridad a su Instagram junto a un video del altar y el velorio de este en la Iglesia Santa Elena, en Las Condes.





“Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Andrés Silva Irarrázaval, exalumno de la generación 2005, ex miembro del CAA 2005. Jota A, fuiste para cada uno algo distinto, por eso te queremos”, escribieron por su parte desde el colegio el Verbo Divino.

El sociólogo era socio director de la Fundación Refugia, organización a cargo de conservar, restaurar y el manejo sustentable de ecosistemas.

De acuerdo con lo indicado en la Fundación Refugia, Juan Andrés dedicó casi una década de su carrera a trabajar entre la política pública y las comunidades locales, además de las organizaciones sociales en favor de cuidar el medio ambiente.