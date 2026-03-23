El subsecretario de Justicia, Luis SIlva, adelantó que la decisión del Ejecutivo generará impacto y abordó los posibles nombres que podrían ser considerados en los indultos, aunque aclaró que no tiene certeza sobre los casos.

Un giro inesperado podría marcar el debate por los indultos presidenciales. Así lo adelantó el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien aseguró que la decisión del Ejecutivo no solo sorprenderá, sino que además buscará generar un efecto de unidad en el país.

En conversación con Radio ADN, la autoridad señaló que el anuncio del presidente José Antonio Kast generará gran impacto. “Yo creo honestamente que el presidente nos va a dar una sorpresa cuando se pronuncie sobre esta materia“, afirmó.

Por otra parte, Luis Silva adelantó que el objetivo de fondo apunta a un escenario político y social más amplio. “Él contextualiza la decisión en su deseo de provocar un reencuentro y de provocar unidad“, agregó.





Proceso en curso

El subsecretario también explicó que el proceso de revisión de indultos sigue su curso administrativo y aún no llega a una etapa decisiva. Según detalló, las solicitudes deben cumplir con un procedimiento formal antes de ser analizadas por el Ministerio de Justicia.

“Hay un procedimiento claramente definido (…) se tramitan conforme a derecho, hay un reglamento y causales”, indicó, agregando que este beneficio “es un derecho que tienen prácticamente todas las personas que están cumpliendo condena”.

En esa línea, recalcó que la definición final será una facultad presidencial, en medio de un debate que ha generado expectativas y cuestionamientos desde distintos sectores.

Posibles indultados

El subsecretario de Justicia también fue consultado sobre si entre los eventuales beneficiados con indultos se encuentran el capitán del Ejército José Faúndez o Patricio Maturana, exfuncionario de Carabineros condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai.

“Entiendo yo que es el del capitán Maturana, pero honestamente no tengo certeza, y se lo digo porque es lo que leí en un titular de diario”, señaló.

“Sé que ingresó una solicitud a través de la oficina de partes, pero más allá de eso no tengo mayores antecedentes”, agregó.