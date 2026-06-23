“Nuestras políticas públicas han llegado tarde”: Presidente Kast lamenta muerte de niño en encerrona en San Bernardo

El jefe de Gobierno se refirió al suceso, en medio de la ceremonia de firma del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar.

En medio de una ceremonia en el Palacio de La Moneda, el presidente José Antonio Kast mencionó el caso del niño de 12 años que murió en una encerrona en San Bernardo.

Antes de firmar el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar, el mandatario lamentó el suceso y se refirió a la delincuencia.

El presidente Kast comenzó su discurso así: “Hoy es un día de sentimientos encontrados. Por un lado vemos esta modificación legal y, por otro lado, lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia “.

“12 años equivale a séptimo básico, que es cuando uno se prepara para jugar, tener amigos, para proyectarse en la vida“, agregó.





En este contexto, mencionó que lo ocurrido “es dramático. Hemos trabajado en contra de la delincuencia, las cifras han mejorado en temas de violencia, homicidios, portonazos, persecución y de la acción penal”.

“Pero no hay cifra que supla el dolor de una familia, solo el asesinato de un niño hace que todas estas cifras no lleguen a ningún destino”, expresó.

Así, explicó que “gran parte de ello es porque hemos perdido el concepto de la autoridad, se ha desgregado la familia y nuestras políticas públicas han llegado tarde”.