A 100 días de Gobierno: 49% evalúa gestión del pdte. Kast “peor de lo que esperaba” según Criteria

La desaprobación cayó un punto porcentual respecto de la semana anterior. Además, un 49% de los encuestados considera que la gestión del mandatario ha sido peor de lo que esperaba, mientras que solo un 14% estima que ha superado sus expectativas.

La última encuesta Agenda Criteria dio a conocer nuevos resultados tras los primeros 100 días de gobiernos del presidente José Antonio Kast.

El sondeo reveló que la aprobación del mandatario se mantiene en un 39% y la desaprobación cayó un punto, llegando a 51%.

También se envidenció que un 49% de los encuentasdos evalúa la gestión de José Antonio Kast como “peor de lo que esperaba” y un 14% como “mejor de lo que esperaba”.

En cuanto al estado del orden público, el 36% afirma que el país está más desordenado que en el pasado, frente a un 34% que no percibe cambios y un 26% que observa una mejora.

En materia legislativa, respecto a la Ley de Reconstrucción, un 49% de los encuestados considera que beneficia principalmente a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos.

Alcaldes mejor evaluados

La encuenta también abordó a los alcaldes más conocidos, listado que lidera el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel con 79% de personas que dicen conocerlo.

Le siguen el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (77%) y el alcalde de Maipú,Tomás Vodanovic (76%).

Respecto a las opiniones “positivas”, la categoría Tomás Vodanovic (74%), y Claudia Pizarro (La Pintana) y Matías Toled (Puente Alto) con 72%.