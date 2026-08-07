07/ 08/ 2026 07:44

Intentaron atropellar a carabinero y terminaron cayendo a canal de regadío: Dos detenidos tras persecución en Peñalolén

Durante la noche de este jueves se produjo una persecución policial en Peñalolén. Carabineros intentó fiscalizar un vehículo que circulaba en sentido contrario, cuyo conductor intentó atropellar a un funcionario policial. Durante la persecución, el conductor perdió el control del vehículo; chocó un árbol y cayó a un canal de regadío. Las dos personas que iban en el auto fueron detenidas.