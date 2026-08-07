07/ 08/ 2026 07:26

Pelea entre vecinos terminó en crimen en La Cisterna: Víctima fue atacada a balazos y con arma blanca

Una fatal pelea se registró en un cité ubicado en la comuna de La Cisterna, donde la víctima, quien arrendaba una habitación, habría tenido un altercado con dos hombres del segundo piso. Tras subir y encarar a los sujetos por motivos que se desconocen, estos lo atacaron con un arma de fuego y un arma blanca, donde la víctima falleció de forma instantánea. Tras el crimen los autores escaparon y están prófugos.