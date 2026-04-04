Gobierno retira cambios al reglamento de la Ley Karin sobre investigación de acoso laboral y sexual

La decisión del Ejecutivo se dio a conocer luego de que la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) denunciara el retiro del decreto compartiendo el oficio en su cuenta oficial de X.

El gobierno del presidente José Antonio Kast retiró de la Contraloría General de la República un decreto que buscaba realizar cambios al reglamento actual sobre los procedimientos de investigación en casos de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo.

Una modificación a la Ley Karin que fue elaborada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

El oficio publicado detalla: “Retirar del trámite de toma de razón el Decreto n.º 10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que modifica el decreto n.º 21 de 2024”.

“Que aprueba reglamento que establece las directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de Investigación de Acoso Sexual, Laboral o de Violencia en el Trabajo”.





Gobierno de pdte. Kast retira de Contraloría decreto que modificaba la Ley Karin

La decisión del Ejecutivo se dio a conocer luego de que, a través de su cuenta de X, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) denunciara el retiro del decreto.

En su publicación, la diputada calificó la decisión del Ministerio del Trabajo como un “gravísimo retroceso”, acusando que “el Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia del trabajo“.

“Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas”, agregó.

“No vamos a permitir que esta ley se desmantele por decreto, en silencio y de espaldas a los trabajadores y trabajadoras“, indicó la diputada a CHV Noticias.

🚨 GRAVÍSIMO RETROCESO 🚨 El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable. ⚠️ pic.twitter.com/yo5XOpOiWZ — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) April 3, 2026

Subsecretario del Trabajo argumenta las razones tras retiro del decreto

En conversación con el diario La Tercera, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, abordó los cuestionamientos del retiro y respaldó la decisión indicando que “la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación“.

En la misma línea, explicó que “lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del gobierno anterior“.

Finalmente, la autoridad aseguró que están pensando en una “nueva propuesta que respete y promueva de manera efectiva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa”.