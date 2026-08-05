05/ 08/ 2026 23:03

Sistema frontal se desplazará al norte: Eduardo Sáez explica cómo avanzarán las lluvias en zonas críticas

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, explicó qué pasará con el sistema frontal que ha afectado a la zona sur del país en las últimas horas. Si bien las precipitaciones alcanzaron entre 40 y 60 milímetros acumulados, las lluvias permanecerán de manera más débil en los sectores precordilleranos. Sin embargo, se desplazarán desde las zonas más afectadas, como La Araucanía, hacia el Maule. “Las precipitaciones van a declinar. Pero una vez que termina de llover se necesitan muchas horas para que comience a bajar hacia los caudales”, precisó el meteorólogo.