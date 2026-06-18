Escándalo en Argentina: Panelista de LuzuTV fue desvinculada tras difundir falsa muerte del papá de Messi

La actriz que dio la noticia falsa expresó sus disculpas por el error en X y anunció que dejará de ser parte del equipo de Luzu TV.

Tras el escándalo por la difusión de la falsa muerte del papá de Lionel Messi, Nicolás Occhiato, fundador y productor general del canal de streaming donde se dio a conocer la noticia, expresó su enojo y se desmarcó del error del equipo.

“Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano”, expresó a través de un comunicado publicado en su cuenta personal de X.

“Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible si la debida verificación previa”, agregó. “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados “.

En cuanto a Florencia Peña, la actriz y comediante argentina que informó el supuesto deceso, Occhiato confirmó que ella tomó la decisión de dar un paso al costado en horas de esta tarde.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa“, concluyó el comunicado, en medio de una fuerte polémica en el país vecino.





Las explicaciones de Florencia Peña

Tras la ola de críticas de parte de periodistas y espectadores del programa, Peña expresó sus disculpas en redes sociales y corroboró que dejará de ser parte del equipo de Luzu TV a partir de hoy.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió.

A lo anterior, agregó: “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié“.

“Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu”, complementó.