Familia de Messi emite comunicado para aclarar estado de salud de su padre: “Pedimos responsabilidad”

El entorno del rosario salió al paso de los rumores por la situación de Jorge Messi, confirmando que se encuentra “bajo seguimiento médico”.

La familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado para manifestarse por Jorge Messi, padre del futbolista que “atraviesa una situación de salud”.

El entorno de La Pulga afirmó que “en estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

La situación se dio a conocer tras el llanto del rosarino en pleno partido de Argentina frente a Argelia en el Mundial, donde reconoció tras la victoria su selección que pasó “días difíciles y complicados”.





El “malestar” de la familia de Messi por rumores de su padre

Luego de diversas especulaciones sobre la condición de Jorge Messi, la familia expresó “su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

“La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, añadieron.

A esto se sumó el pedido de “responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

“Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, agregaron.

Finalmente, los cercanos al delantero de Inter Miami recalcaron que “cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión”.

Mira el comunicado acá