“Escarnio público”: Hinchas de Argentina comparan polémica falta de Messi con patada de Bernardo Silva

El portugués recibió amarilla por una entrada sobre un jugador de RD Congo, provocando un debate sobre el castigo que no recibió La Pulga en el choque frente a Argelia.

El fuerte planchazo de Lionel Messi sobre un defensa de Argelia sigue dando que hablar, jugada que fue comparada en esta oportunidad por una patada de Bernardo Silva.

La Pulga fue la figura indiscutida en el triunfo 3-0 de Argentina en su estreno por el Mundial, aunque también llamó la atención por una entrada que quedó sin ninguna sanción en el primer tiempo.

Solamente un día despúes, el volante de Portugal recibió tarjeta amarilla se llevó puesto a Edo Kayembe, impactando su pierna izquierda en el empate contra República Democrática del Congo.





La defensa de los hinchas de Argentina a Messi

La jugada desató la molestia de algunos hinchas trasandinos, quienes remarcaron que el luso tampoco fue expulsado por la infracción.

“¿Sufrirá el mismo escarnio público que Messi?”, resaltó un seguidor de La Albiceleste que defendió a su capitán.

Cabe recordar que el planchazo de Messi se dio cuando el duelo estaba 1-0 a su favor, aspecto que fue recriminado en redes debido a que pudo cambiar el trámite.

Mira los comentarios acá

Bernardo Silva no fue expulsado por esta patada. Sufrirá el mismo escarnio público que Messi? pic.twitter.com/bgDXwmecuZ — Agustín Muzzu (@AgustinMuzzu) June 17, 2026

Los que pedían roja ayer para Leo Messi,hoy dicen que esto del madridista Bernardo Silva no es nada Ya lo decía lamine ROBAN Y SE QUEJAN pic.twitter.com/HGtoRLYosc — madridblaugrana (@madridblaugrana) June 17, 2026