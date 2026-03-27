Brayan Cortés destaca su rendimiento en Argentinos Juniors: El mensaje que publicó en redes

El arquero fue titular en una nueva victoria de su club en el torneo argentino, manteniendo un importante registro que quiso destacar.

Brayan Cortés vive un buen presente en Argentinos Juniors. Pese a la eliminación en la fase previa de Copa Libertadores, el arquero ha podido afianzarse en el fútbol trasandino.

El chileno fue titular en la victoria 2-1 ante Lanús este jueves por una nueva jornada del torneo local, lo que le permitió escalar en la tabla de posiciones y meterse en zona de clasificación a playoffs.

Pese a recibir un tanto, en el que no tuvo ninguna responsabilidad, el iquiqueño ha mantenido una importante estadística.





Brayan Cortés comparte importante registro en redes

En concreto, Cortés tiene la valla menos batida de la competencia argentina junto a Estudiantes de La Plata, recibiendo solamente cinco goles en 10 partidos jugados.

El ex Colo Colo dio cuenta de esta situación y compartió en sus redes sociales una historia subida por otra persona, donde se remarcó que ha mantenido el arco invicto en seis encuentros.

El mensaje fue publicado solamente minutos antes de que comenzara el amistoso de La Roja contra Cabo Verde, donde el titular fue Lawrence Vigouroux.

Pese a estar en competitiva liga, el portero de 31 años no ha sido considerado a lo largo del ciclo de Nicolás Córdova. Su último encuentro con el combinado nacional fue en junio del 2025 en la derrota 2-0 ante Bolivia.

Mira el mensaje acá