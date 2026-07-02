Portugal vs Croacia | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Portugal sacó adelante un partido durísimo y venció a Croacia, instalándose en la ronda de los 16 mejores del Mundial.

Portugal derrotó 2-1 a Croacia en un partido que tuvo de todo en Toronto, sacando pasajes para los octavos de fial del Mundial.

Con goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos, Los Lusos dieron vuelta el marcador frente a un luchador cuadro balcánico al que le anularon un gol en el tiempo de descuento por posición adelantada.

Con este resultado, el equipo de CR7 se medirá en la ronda de los 16 mejores nada menos que a España en otro choque que promete.