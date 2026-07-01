Bélgica vs Senegal | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Bélgica vino de atrás y remontó un partidazo sobre Senegal, cuadro que desperdició dos goles de ventaja y que dijo adiós al Mundial.

Bélgica logró una milagrosa clasificación a los octavos de final del Mundial tras vencer 3-2 a Senegal, partido disputado este miércoles en Seattle.

Pese a estar 2-0 abajo hasta los 85 minutos, Los Diablos Rojos accedieron de forma milagrosa a la siguiente instancia en un encuentro de locura.

Todo se definió en el último minuto del tiempo extra con un penal ejecutado por Youri Tielemans, autor de un doblete en una jornada que nunca olvidará.