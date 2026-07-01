Bélgica castiga los errores de Senegal y sigue con vida en el Mundial tras un partido de locura

Un penal en el último minuto del alargue le permitió a Los Diablos Rojos instalarse en octavos de final, logrando una épica remontada.

Bélgica vino de atrás y se instaló este miércoles en los octavos de final del Mundial, derrotando 3-2 a Senegal en un partido increíble.

Los Diablos Rojos perdían hasta el minuto 85 por dos goles de diferencia, pero llegaron a la igualdad y estiraron todo a una dramática definición.

El elenco africano tenía todo controlado gracias a los tantos de Habib Diarra e Ismaïla Sarr, lo que parecía una tarde más que tranquila en Seattle.

Sin embargo, el cuadro europeo, que sigue sin convencer, logró meterse en el cotejo por el descuento de Romelu Lukaku en el cierre del complemento.

Posteriormente, un grosero error del arquero Mory Diaw le permitió a Youri Tielemans decretar la paridad a los 88‘ y teaer desde el infierno a un equipo que parecía condenado.





Un penal en el último minuto condena a Senegal ante Bélgica

El alargue tuvo a Senegal un poco más activo, pero otra desconcentración terminó por condenarlos de este certamen.

Un penal cometido por Lamine Camara se cobró a instancias del VAR, el que fue cambiado por gol de forma majestuosa por Tielemans que se convirtió en la gran figura, todo esto a los 120′.

Sobre el final hubo un tiro libre al borde del área, pero el propio Sarr lo mandó a la tribuna y sentenció la clasificación de una Bélgica que se metió en los octavos de final.

Los Diablso Rojos chocarán contra el vencedor de Estados Unidos o Senegal que chocan esta misma jornada.